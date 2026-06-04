Yılın ilk aylarında Meclis'ten geçen düzenleme ile trafik cezalarında büyük ölçekli artışlara gidilirken, Trabzon'un Of ilçesinde bir kadın sürücüye kesilen cezanın miktarı duyanları adeta şaşkına çevirdi.

Kullanmakta olduğu otomobil ile peş peşe çok sayıda trafik kuralını ihlal eden kadın sürücü, polis ekiplerinin çağrısına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin takibi ile durdurulan sürücü hakkında alkollü araç kullanmak, drift atmak, abartı egzoz kullanmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak ve polisin dur ihtarına uymamak suçlamalarıyla işlem yapıldı.



1 MİLYON 200 BİN TL CEZA KESİLDİ

Son TV'de yer alan habere göre, beş farklı ihlal nedeniyle kadın sürücüye kesilen trafik cezasının faturası 1 milyon 200 bin TL'nin üzerine çıktı.



EHLİYETİNE EL KONDU, ARACI BAĞLANDI

2026 yılında yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında polisin dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyete 60 gün el konulması ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi yaptırımları da bulunuyor.



CEZANIN BOYUTU SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Olayın gündeme gelmesiyle birlikte bazı kullanıcılar, ihlallerin trafik güvenliğini tehlikeye attığını ve cezanın miktarının bu nedenle uygun olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise 1 milyon 200 bin TL'lik cezanın abartılı ve ölçülü olmadığını öne sürdü.