Trendyol 1. Lig’de oynanan ve 1-1’lik beraberlikle tamamlanan Sivasspor-Amedspor karşılaşmasında Amedspor'un bulduğu golde yaşanan ofsayt tartışmaları ortalığı karıştırmıştı. Hakem kararlarının damga vurduğu maçın ardından Sivasspor cephesi, söz konusu pozisyonla ilgili ciddi itirazlarda bulundu. Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, yaşanan hakem hatasının ardından gerekli adımların atılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti. Yapılan görüşmelerin ardından Özçoban, yaptığı açıklamada karşılaşmada görev alan VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen’in TFF'ye istifalarını sunduğunu ifade etti. Sivasspor Kulübü, karşılaşma sonrası "İkinci ofsaytımsı vakası" başlığıyla yaptığı açıklamada, pozisyonun tekrar görüntülerinin detaylı şekilde incelendiğini belirterek, resmi değerlendirmeler tamamlanmadan kamuoyuna aceleci bir açıklama yapmamaya özen gösterdiklerini duyurmuştu.

