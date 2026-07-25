İspanyol devinde dördüncü sezonunu geçirecek olan milli oyuncu Arda Güler için Fransız gazeteciden ortalığı sallayan bir açıklama geldi. Romain Molina, Arda Güler’i takım arkadaşlarının adeta sırtından vurmak istediğini aktardı.

Molina yaptığı açıklamada, "Real Madrid'de Vinicius Junior, Bellingham, Valverde, Rodrygo ve Endrick, Xabi Alonso'ya karşıydı. Bunun en büyük sebebi de Arda Güler’di’’ dedi. Alonso'nun Arda Güler’i doğrudan ilk 11'de görevlendirmesinin bazı isimleri rahatsız ettiğini belirten Molina, "Asıl sorun Arda Güler'di. Xabi Alonso onu çok seviyordu ve doğrudan ilk 11'e koyuyordu. Bazı oyuncular Arda'nın gözden çıkarılmasını istiyordu" ifadelerini kullandı.

‘HEPSİ ARDA'YI SAF DIŞI BIRAKMAK İSTİYORDU’

Molina, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Hepsi Arda'yı saf dışı bırakmak istiyordu. Hepsi! Ama Arda Güler, Real Madrid'in bu sezon en iyi oyuncularından biriydi. Mbappé forvette, Arda Güler 10 numarada, Vinícius solda ve Mastantuono sağ kanatta oynuyorlardı."

Molina ayrıca Arda'nın saha dışındaki mütevazı yapısına ve milli takımdaki başarısına da dikkat çekerek, "Arda çok sakin bir futbolcu. Onu saha dışında neredeyse hiç duymuyorsunuz. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en iyi temsil eden isimdi ve bu performansı bazı oyuncuları rahatsız etti" değerlendirmesinde bulundu.