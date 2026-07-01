Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi 28 Mart Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
TAŞ, SOPA VE TENEKELERLE SALDIRDILAR
Taraflar birbirlerine taş, sopa ve boş tenekelerle saldırırken, çevredeki vatandaşlar araya girerek grupları ayırmaya çalıştı.
ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Yaşanan arbede, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.