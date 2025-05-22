“Bu Mesaj Gerçek Çıkmaz Umarım”

Gözlerin çevrildiği Kaya, yaşanan sürece ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Taşıdığımız toplumsal ve siyasi sorumluluk gereği soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz ama umarım bu mesaj gerçek değildir.”

Bu açıklamayla birlikte hem kamuoyunun hem de partisinin hassasiyetini dikkate aldığını belirten Kaya, cinsiyetçi söylemlere karşı net duruşunu ortaya koydu.

“Kumpas Bile Olsa Kabul Edilemez”

CHP’li Kaya, skandal mesajın içeriğine dair değerlendirmesinde ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu beyefendi iddiasında haklı bile olmuş olsa, kumpas olmuş bile olsa buna bir kadının konu edilmiş olması dehşet verici. Türkiye'deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama soruşturmanın sonucunu beklemek zorundayız.”

Toplumsal Vicdanın Sesini Yükseltti

Kaya, sadece kendi adına değil, kadınların onuruna yönelik her türlü saldırıya karşı çıkılması gerektiğini belirterek, partisinin de bu konuda net bir tavırda olduğunu vurguladı. Cinsiyetçi yaklaşımların siyasette yerinin olmadığını ifade eden Kaya, yaşananları toplumun tüm kadınları adına bir utanç vesilesi olarak niteledi.

“Çukurova Kadınıyım, Gerekeni Yaparım”

Mücadeleci kimliğiyle tanınan Asu Kaya, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Ben bir Çukurova kadınıyım. Gerekeni gerektiği şekilde ve en ağır şekilde yapmasını da bilirim. Ama bu olayda hukuki ve siyasi süreçlerin tamamlanmasını beklemek gerek.”

“Umarım gerçek çıkmaz bu. Türkiye'nin gündemini bununla meşgul etmek zorunda kalmayız.”