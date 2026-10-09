Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu'nda meydana geldi. Ders sırasında bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlerleyen dakikalarda rahatsızlanan öğrenci sayısı 36'ya yükseldi. Öğrencilerden 27'si tedbir amacıyla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 9 öğrenciye okul bahçesinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olayı duyan veliler de okula geldi. AFAD EKİPLERİ GELDİ AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, okul binasının dört katında ve bahçedeki rögar kapaklarında ölçüm ve kontroller gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde insan sağlığını etkileyecek olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Öğrencilerin neden rahatsızlandığına ilişkin incelemeler sürerken, İlçe Kaymakamlığının kararıyla okulda eğitime ara verildi.

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