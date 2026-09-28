Samsun’un Ayvacık ilçesinde bulunan Çarşıköy Ortaokulu’nda öğrencilerin okul bahçesindeki ağaçları keserken motorlu testere ve balta kullandığı görüntüler gündeme geldi. Bir yurttaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin CİMER’e şikâyet edilmesi üzerine Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul hakkında soruşturma başlatıldı.

Müfettiş görevlendirilen soruşturmanın ardından öğrencilerin ders saatlerinde okul bahçesinde ağaç kesiminde çalıştırıldığı iddiaları incelenmeye başlandı.

Cumhuriyet’ten Cemil Ciğerim’in haberine göre, okul yönetiminin derste bulunması gereken öğrencilere balta, keser ve motorlu testere gibi ciddi tehlike oluşturabilecek araçlar verdiği ve ağaç kestirdiği öne sürüldü. Öğrencilerin kestikleri ağaçları parçalara ayırdığı, ardından kesilen parçaların 8. sınıf öğrencileri tarafından kalorifer dairesinin önüne taşındığı iddia edildi.

“ÖĞRENCİLER SINIFTA OLMALI”

Öğrencilerden birinin dedesi olan Ahmet Sançar, torununun bu şekilde çalıştırılmasına tepki gösterdi.

Sançar, benzinli ağaç kesim motorlarının yetişkinlerin dahi dikkatli kullanması gereken tehlikeli araçlar olduğunu belirterek, okul saatlerinde öğrencilerin bu tür işlerde görevlendirilmesini kabul etmediğini söyledi.

“Ders saatlerinde öğrenciler sınıfta olmalı” diyen Sançar, öğrencilerin güvenliğinin göz ardı edildiğini ifade etti.

Sançar ayrıca okul arazisinin daha önce kendisine ait olduğunu ve araziyi okul yapılması için bağışladığını belirtti.

OKUL BAHÇESİNDE 40 AĞAÇ KESİLDİĞİ İDDİASI

Sançar, okul arazisini ziyaret ettiğinde 39 çam ve bir ıhlamur ağacının kesildiğini gördüğünü söyledi.

Ağaçların yaklaşık 15-16 yıl önce Orman Müdürlüğü’nden temin edildiğini belirten Sançar, dönemin okul yönetimi, muhtar, öğretmenler ve öğrencilerin söz konusu ağaçları diktiğini aktardı.

Öğrencilerin ağaç keserken çekilen görüntülerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ulaştırıldığı, ancak ilk aşamada Çarşıköy Ortaokulu yönetimi hakkında herhangi bir işlem yapılmadığının ileri sürüldüğü belirtildi.

Görüntülerin CİMER’e taşınmasının ardından ise Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.