Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde ortaokul öğrencisi olduğu öğrenilen H.A., henüz bilinmeyen bir nedenle babasına ait tüfeği alarak oynamaya başladı. O esnada çocuğun elindeki silah kazara ateş aldı.
SINIF ARKADAŞI ÖLDÜ
Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada H.A.'nın yanında bulunan sınıf arkadaşı Berat Irmak'a isabet etti. Silah sesinin duyulması üzerine durum yetkililere bildirildi. Ancak olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde, talihsiz Berat Irmak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatılırken, olaya karışan tüfeğe el konulduğu ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.