Olay, Bolu’da meydana geldi. İddiaya göre A.M.A., Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna tehdit içeren bir sesli mesaj gönderdi.

'7 TANE ŞARJÖR VERSENİZ...'

Mesajında, “Bana da 7 tane şarjör verseniz ciddi düşüneceğim, önce müdürü pompalardım yani öldürürdüm” ifadelerini kullanan öğrencinin, öldürmeyi düşündüğünü söylediği 10 okul arkadaşının isimlerini de tek tek saydığı öne sürüldü.

Sesli mesajı fark eden bir velinin şikayeti üzerine harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, A.M.A.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.