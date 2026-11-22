Hayatın karşısına çıkardığı zorluklara rağmen eğitim hayalinden vazgeçmeyen Hatice Güneş’in başarı öyküsü, azmin ve kararlılığın neleri değiştirebileceğini gözler önüne seriyor. Küçük yaşlarda anne ve babasını kaybeden, evlendirildiği için okul sıralarından uzak kalan Güneş, yıllar sonra yeniden başladığı eğitim hayatını akademik başarıyla taçlandırdı.

1973 yılında Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde dünyaya gelen Hatice Güneş, henüz 5 yaşındayken annesini elektrik kazasında kaybetti. Bunun üzerine anneannesi ve dedesinin yanına yerleşti. Babasının trafik kazasında hayatını kaybettiğini ise 7 yaşındayken dedesinin radyodan dinlediği haberler sayesinde öğrendi.

İlkokul ve ortaokul eğitimini Bolvadin’de tamamlayan Güneş, hemşirelik lisesini kazanmasına rağmen ortaokuldan mezun olduğu yıl evlendirilince eğitimine devam edemedi. Liseye giden arkadaşlarını gördüğünde büyük üzüntü yaşadığını anlatan Güneş, yıllarca içinde taşıdığı okuma isteğinden vazgeçmedi.

İĞNE OYALARINI SATTI, TÜRKİYE DERECESİ YAPTI

İki çocuğunu büyüttüğü dönemde hayatını değiştirecek fırsat, 1999 yılında radyoda duyduğu bir haberle karşısına çıktı. Ortaokul mezunlarına yönelik memurluk sınavını öğrenen Güneş, evinde hazırladığı iğne oyalarını satarak sınav ücretini karşıladı.

Sınavdan 94 puan alan Güneş, Türkiye genelinde 195’inci oldu. Bu başarısının ardından Bolvadin Adalet Meslek Lisesine hizmetli olarak atandı.

Göreve başladığı yıl eşinin desteğini de alarak açık liseye kaydolan Güneş, çocuklarıyla birlikte ders çalışmaya başladı. Kızı ortaokula, oğlu ise ilkokula giderken kendisi de lise eğitimini sürdürüyordu. Akşamları çocuklarıyla aynı masaya oturup ders çalışan Güneş, hem annelik görevini hem de öğrenciliği bir arada yürüttü.

2003 yılında kızı fen lisesini kazanırken Güneş de Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümüne yerleşti. Üniversite eğitimi nedeniyle Konya’ya tayin olan Güneş’in hayatı bu dönemde yeni sınavlarla karşılaştı. Eşine kanser teşhisi konulurken Güneş, bir yandan eğitimini sürdürmeye diğer yandan ailesiyle ilgilenmeye çalıştı.

Üniversiteyi bölüm ikinciliğiyle tamamladığı yıl kızı da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

EŞİNİ KAYBETTİ, İKİ ÇOCUĞUYLA MÜCADELESİNE DEVAM ETTİ

Hatice Güneş’in eşi 2005 yılında hayatını kaybetti. İki çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesini sürdürmek zorunda kalan Güneş, kızını yalnız bırakmamak için Malatya’ya taşındı ve burada görev yapmaya başladı.

Adalet Bakanlığının unvan değişikliği sınavını kazanarak Malatya Cezaevinde öğretmen olarak görevlendirilen Güneş, akademik hedeflerinden de vazgeçmedi. Selçuk Üniversitesinde yüksek lisansa başladı.

Oğlunun lise eğitimi için İstanbul’un Silivri ilçesine tayin isteyen Güneş, yüksek lisans dersleri için Malatya, Silivri ve Konya arasında gidip geldi. Tüm bu yoğunluğa rağmen eğitimini tamamlamayı başardı.

KIZIYLA AYNI ÜNİVERSİTEDE DERS ÇALIŞTI

Doktora eğitimine İnönü Üniversitesinde kabul edilen Güneş, bu kez tıp fakültesinde öğrenim gören kızıyla aynı şehirde yeniden ders çalışmaya başladı. Anne ve kızın aynı üniversite ortamında sürdürdüğü eğitim hayatı, Güneş’in yıllar önce yarım kalan hayalinin nasıl gerçeğe dönüştüğünün de göstergesi oldu.

Doktorasını tamamladıktan sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak göreve başlayan Güneş, akademik kariyerini ilerletti. Yunus Emre Enstitüsünün görevlendirmesiyle Hindistan’daki Jamia Millia Islamia Üniversitesinde Türkçe dersleri verdi.

Hindistan’daki deneyimlerinden ve tanıştığı insanlardan ilham alan Güneş, Türkiye, Hindistan ve Kanada’dan üç kadının hayatını konu alan "Lotus Çiçekleri" adlı romanını kaleme aldı. Zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran kadınların hikâyelerini anlattığı eserinin yanı sıra çocuk kitapları da yazmayı sürdürüyor.

Bugün profesör unvanıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Güneş, geleceğin öğretmenlerinin yetişmesine katkı sağlıyor.

"OKUYAMADIM DİYE SÜREKLİ AĞLARDIM"

Yaşam öyküsünü anlatan Prof. Dr. Hatice Güneş, ortaokuldan sonra eğitimine devam edemediği yılların kendisi için oldukça zor geçtiğini belirtti.

Liseye giden arkadaşlarını gördüğünde yaşadığı üzüntüyü anlatan Güneş, "Onları görürdüm ve onlar gözden kaybolana kadar arkalarından gözyaşı dökerdim. Ben okuyamadım diye sürekli ağlardım." dedi.

Hayata tutunmasında Mehmet Akif Ersoy’un "Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak" şiirinin kendisine yol gösterdiğini ifade eden Güneş, hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini söyledi.

Güneş, "Her zaman için ümitsizliğe kapılmadan, ümide sarılarak gitmek lazım. Akif der ki 'Eller de senin, baş da senindir.' Yani eller senin, baş da senin, o elle, o başla ne yapabilirsin? Çok çabalayabilirsin." ifadelerini kullandı.

Eşinin vefatının ardından iki çocuğunu hem anne hem baba olarak yetiştirmenin kolay olmadığını dile getiren Güneş, yaşadığı acıya rağmen mücadeleyi bırakmadığını belirtti.

Çocuklarının babasız büyüyecek olmasının kendisini derinden etkilediğini anlatan Güneş, bu süreçte daha fazla sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak, "Ben kendimi bıraksaydım o çocukları da kurtaramazdım." diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİNE DE AYNI MESAJI VERİYOR

Bugün akademisyen olarak öğrencilerine yol gösteren Prof. Dr. Hatice Güneş, öğretmen adaylarına yaptıkları işin en iyisini ortaya koymaları tavsiyesinde bulunuyor.

Öğrencilerine sık sık "Duvar dibinde çalı dahi olsanız en iyi çalı siz olun." sözünü söylediğini aktaran Güneş, insanın hangi işi yaparsa yapsın elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret etmesi gerektiğini ifade ediyor.

Çocukluk yıllarında yarım kalan eğitim hayalini profesörlükle tamamlayan Hatice Güneş’in hikâyesi, zorluklar karşısında vazgeçmeyenlerin hayatlarını yeniden şekillendirebileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor.