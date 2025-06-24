İddiaya göre; Konya’nın Meram ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören, biri 5 diğeri ise 8. Sınıfa giden iki erkek kardeş okulda öğrenim gören diğer kız öğrencilerin kişisel verilerini ve fotoğraflarını “panel” adı verilen uygulama üzerinden ve e-okul sistemi üzerinden hukuka aykırı şekilde ele geçirdi. İki erkek kardeş daha sonra elde ettikleri fotoğrafları photoshop yardımıyla müstehcen fotoğrafları olan başka kadınların fotoğraflıyla değiştirdi.

PORNO SİTELERİNDE PAYLAŞTILAR

Bununla da yetinmeyen iki kardeş, elde ettikleri fotoğrafları yapay zekâ desteğiyle müstehcen videoları dönüştürdü ve bunları da telegram gruplarındaki porno sitelerinde paylaştı.

ÖĞRETMENE DE YAPMIŞLAR

Mağdur olan kız çocuklarının ifadesine göre iki erkek kardeş okuldaki bir öğretmene de benzer photosohop ve yapay zeka destekli videolar yaptı.

OLAYI ÖĞRENEN AİLELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaptıkları video ve fotoğrafları diğer erkek öğrencilere göstermeleriyle olayın ortaya çıkması üzerine mağdur kız çocuklarının aileleri suç duyurusunda bulundu. Aileler suç duyurularında çocukların evlerindeki bilgisayar ve telefon gibi cihazlara el konulup, incelenmesini talep etti.

MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR

Şu ana kadar 11 kız öğrencinin mağdur olduğu ve sayının artabileceği belirtiliyor.

“ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA YAVAŞ İLERLİYOR”

İstismara uğrayan mağdur çocukların ailelerinin avukatı Nuri Altay, bir istismar suçu niteliğinde olduğunu söyledi. Görüntülerin yalnızca iki erkek öğrenci tarafından photoshopla yapılıp servis edilmediğini düşündüklerini ifade eden Altay, adli ve idari soruşturmanın da yavaş ilerlediğini kaydetti. Avukat Altay, açıklamasında şunları söyledi:

“Söz konusu olayın Toplumumuz en korunmasız bireyleri olan çocuklarımızı hedef alan son derece ciddi, utanç verici ve travmatik bir olayla karşı karşıyayız. Edindiğimiz bilgi ve belgelere göre; okulda öğrenim gören 5 ve 8. Sınıfa giden iki erkek öğrenci okuldaki kız öğrencilerin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirmiş ve bununla da yetinmeyip kız çocukların yüzlerini kullanarak müstehcen görüntüler ve videolar meydana getirmişlerdir. Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından açtıkları canlı yayınlarda paylaşmış ve okuldaki diğer çocuklara da izlettirmişlerdir. Bu durum yaklaşık 11 öğrenciye karşı işlenmiş bir istismar suçu niteliğindedir. Böylesine profesyonel şekilde yapılan görüntülerin yalnızca iki ortaokul öğrencisi tarafından meydana getirilmediğini düşünmekteyiz. Her ne kadar mağdur çocuklar adına şikâyette bulunmuş olsakta yasal ve idari işlemler son derece yavaş ve yetersiz şekilde ilerlemektedir. Öyle ki velilerimizin şikayet aşamasında anılan beyanatlarının çoğu dahi şikayet tutanaklarına geçirilmemiştir. Benzer olayların yaşanmaması adına yetkilileri ve gerekli kurumları çocuklarımız için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.”