Konya'nın Meram ilçesinde bir ortaokulda yaşanan olay, çocukların dijital ortamda karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi. İddiaya göre; Lalebahçe Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda öğrenim gören, biri 5 diğeri ise 8. Sınıfa giden iki erkek kardeş aynı okulda öğrenim gören diğer kız öğrencilerin kişisel verilerini ve fotoğraflarını “panel” adı verilen uygulama üzerinden ve e-okul sistemi üzerinden hukuka aykırı şekilde ele geçirdi. İki erkek kardeş daha sonra elde ettikleri fotoğrafları photoshop yardımıyla müstehcen fotoğrafları olan başka kadınların fotoğraflıyla değiştirdi.

PORNO SİTELERİNDE PAYLAŞTILAR

Bununla da yetinmeyen iki kardeş, elde ettikleri fotoğrafları yapay zekâ desteğiyle müstehcen videoları dönüştürdü ve bunları da telegram gruplarındaki porno sitelerinde paylaştı.

MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR

Şu ana kadar 11 kız öğrencinin mağdur olduğu ve sayının artabileceği belirtiliyor.

OLAYI ÖĞRENEN AİLELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaptıkları video ve fotoğrafları diğer erkek öğrencilere göstermeleriyle olayın ortaya çıkması üzerine mağdur kız çocuklarının aileleri suç duyurusunda bulundu. Aileler suç duyurularında çocukların evlerindeki bilgisayar ve telefon gibi cihazlara el konulup, incelenmesini talep etti.

SÖZCÜ’NÜN HABERİNİN ARDINDAN EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği haberin ardından Konya Emniyet’i harekete geçti. Olayın ortaya çıkmasının ardından okulda eğitim gören 5. sınıf öğrencisi 9 çocuk ve velileri, müşteki ve tanık sıfatıyla ifadeye alındı. İddiaların odağında yer alan öğrencinin dijital cihazları, yürütülen adli sürece delil teşkil etmesi amacıyla ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

BİR ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILDI

Konuyla ilgili soruşturma Lalebahçe Polis Merkezi Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülürken konuyla ilgili olarak Çocuk Savcılığına sevk edilen bir öğrencinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR

Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince konunun tüm yönleriyle araştırıldığı, soruşturma sürecinin devam ettiği, bahse konu öğrenciler ve velileri ile birebir görüşüldüğü aktarıldı.