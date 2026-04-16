Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan Gülistan Doku, dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Cinayet vakası olarak değerlendirilen olayda önceki gün gözaltına alınan 13 isme dün 2 kişi daha eklendi. Gülistan’ın ablası Aygül Doku, kardeşinin intihar etmediğini söylerken, dün adliye önünde çarpıcı iddialarda bulundu:

SİZİ İFŞA EDECEĞİM: “Kızımızı kötü bir şeye zorluyorlar. O da kabul etmiyor. Gülistan o gece Zaynal’a (eski sevgilisi) gidiyor, bunu anlatıyor. Gülistan böyle bir yolun yolcusu değil, kabul etmiyor. ‘Sizi şikayet edeceğim’ dediği için ‘Gülistan’dan kurtulalım’ diyorlar. Gülistan’ıma tuzak kurup canına kıyıyorlar.”

VALİ BUNU BİLİYORDU: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i hedef gösteren Doku, şu ifadeleri kullandı: “Bizi o kente ilk geldiğimiz zaman hemen dönemin Valisi Tuncay Sonel apar topar köprüye götürdü. ‘Kızınız intihar etti’ dedi. Biz 7 yıldır papağan gibi tekrar ediyoruz: Kızımız intihar etmedi. Çünkü benden KPSS kitaplarını istemişti, anneme hediyeler almıştı. O an aklınıza böyle şeytani bir şey gelmez. Bir vali bir şey diyorsa ‘bir bekleyelim’ dedik. Aslında Tuncay Sonel, Gülistan’ın o suda olmadığını ilk günden beri biliyordu.”

UMUT BİZE SÖYLEDİ: Abla Doku, cinayetin failinin Vali Sonel’in oğlu olduğunu söyledi: “Kızımızın katili Mustafa Türkay Sonel’dir. Biz bu katili, onun en yakın arkadaşı olan Umut Altaş’tan öğrendik. Umut bana, ‘Abla benim bildiğim çok şey var, ben sana yardımcı olacağım’ dedi. Tuncay Sonel her şeyi o kadar şeytani hesaplamış ki; sadece bizi o köprüye götürüp delilleri silmekle yetinmemiş, Umut’u da o sürede apar topar Amerika’ya göndermiş.”

KAN PARASI YEDİLER: Dün gözaltına alınan Umut Altaş’ın annesi Nurşen ve babası Celal Altaş’ın olayı bildiklerini söyleyen Aygül Doku şöyle devam etti: “Susma karşılığında Gülistan’ın kan parasını yiyenler, bugünkü gözaltında olan Celal ve Nurşen Altaş’tır. Biz ve dalgıçlar karda kışta Gülistan’ı ararken, bunlar susmayı tercih edip Ordu’ya valiyi ziyarete, tatile gidiyorlar. Sahilde fotoğrafları var. Vali bunları yediriyor, içiriyor; Gülistan’ın kan parasını yediriyor. Çok korkunç bir felaketle karşı karşıyayız.”

Polis 10 bin dolar alıp delilleri yok etti

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dönemin Valisi Tuncay Sonel’in, Gülistan’a ait olan ve ailenin ikinci kez çıkardığı sim kartı aldığını söyledi. Çimen, “Vali, siber çetelerle iş birliği yaparak simi şu an gözaltında olan eski polis memuru Gökhan Ertok’a teslim etti” dedi şöyle devam etti:

“Polis 18 Ocak 2020’de Gülistan’a ve Sonel ile yakınlarına ilişkin delillerin bulunduğu görüşmeleri sildi. Polise, Sonel’in koruma amiri tarafından para gönderildiği bellidir.”

Aygül Doku ise delil karartma olayını anlattı: “Şu an gözaltında olan Gökhan Ertok isimli polis bize ulaştı ve Gülistan’ın delillerini silme karşılığında 10 bin dolar aldığını söyledi. Gülistan’ın 5 Ocak günü geç saatlere kadar hayatta olduğunu ve o görüntüleri de kendisinin sildiğini ifade etti. Hastane kayıtlarının silindiğini de Celal Altaş’tan öğrendik. Kamera kayıtlarının da değiştirildiği ifade edildi. Tüm bunların Tuncay Sonel tarafından yapıldığı söylendi.”

Kadınlar yürüdü: Vali tutuklanmalı

Tunceli Kadın Platformu, Gülistan Doku soruşturması için yürüyüş düzenleyip açıklama yaptı. Davada baş şüpheli olan eski vali Tuncay Sonel’in tutuklanması istendi: “Yaşananlar, kamuoyunun yıllardır verdiği adalet mücadelesinin geç de olsa karşılık bulmasıdır, ancak eksiktir. Gülistan gibi akıbeti karanlıkta bırakılmaya çalışılan, başta Rojin olmak üzere tüm kadınlar için gerçek suçlular cezalandırılıp örtbas edenler açığa çıkıncaya kadar mücadele edeceğiz.”

Avukat: Vali hâla kamu görevinde

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, eski Vali Tuncay Sonel’in hâlâ kamuda görev yaptığını belirtirken şöyle konuştu: “Tuncay Sonel’in İçişleri Bakanlığı’na bağlı mülkiye başmüfettişi olarak görevini sürdürmesi, dosya açısından kabul edilemez. Delilleri kararttığı maddi bulgularla ortadadır. Bu nedenle derhal görevden alınmasını ve gözaltına alınmasını talep ediyoruz. Dosyada 6 yıldır süren bir örtbas söz konusudur. Eğer bu örtbas tüm yönleriyle ortaya çıkarılacaksa en büyük fail Tuncay Sonel’dir. Diğer kişiler daha alt kademededir.”

İki bakan neden ilgilenmedi?

Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ydu. 2016’dan 2023’e kadar görev yapan ve pek çok konuda eleştirilen Soylu, Temmuz 2020’de Gülistan’ın ablası Aygül Doku’yu Ankara’ya davet etti. Soylu, Şubat 2022’de yapılan arama faaliyetleri hakkında bilgi paylaştı. Ancak hepsi bu kadardı.

Soylu’nun yerine gelen Ali Yerlikaya’nın da dosyayla ilgili bir girişimi olmadı. Gündeme oturan konu hakkında vatandaşlar, iki eski bakana tepkili. Sosyal medyada, “Önceki bakanlar soruşturmayı neden valinin eline bıraktı?, “Şimdi çıkan bilgilere nasıl ulaşamadılar?”, “Sim karta nasıl bakılmaz?” yorumları yapıldı.