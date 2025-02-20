Diyarbakır’da bulunan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nin Ortopedi Servisi’nde ameliyat ve platin kullanımının yoğunluğundan şüphelenen bazı çalışanlar, hastaların röntgenlerini inceleyince sağlık sisteminde başka bir skandal ortaya çıktı.

En az 75 hastaya, gerekli olmadığı halde platin takıldığını tespit eden doktorlar, yaşları 2 ile 40 arasında değişen hastaların kırıklarının gerekli olmayan yöntemlerle giderildiğini anladı.

Uğur Dündar ile Arena’da Hazar Dost’un hazırladığı haberle ortaya çıkan skandal hakkında İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ve ortopedi uzmanları “Skandal, insanlık suçu” yorumunu yaparken hastanede durumu ortaya çıkartan doktorun mobbinge maruz kaldığı belirtildi.

"MEDİKAL ŞİRKETLERLE İŞBİRLİKLERİ VAR"

Hastaların kırık olmayan kemiklerine platin takılmasını ortaya çıkartan doktor, “Medikal şirketlerle anlaşmaları var. Daha fazla platin daha fazla para demek. Bunu ortaya çıkarttığım için bana malzeme vermiyorlar” dedi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada herhangi bir ilerleme olmadığını belirten doktor, para kazanma hırsının hasta sağlığını etkilediğini aktardı.

İYİ PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Arena’da ortaya çıkan skandalın ardından İYİ Parti grubu harekete geçti. 75 hastaya uygulanan tedavinin röntgenleriyle beraber suç duyurusu hazırlığı yapan İYİ Parti, skandalın sorumlularının yargılanmasını isteyecek.