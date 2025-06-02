İnfaz düzenlemesi olarak bilinen 30 maddelik teklif, 15.5 saat süren görüşmeler sonrasında Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildi. DEM Parti, taslakta yer alan Covid-19 düzenlemesinin AKP tarafından çıkarıldığını açıkladı.

COVİD ELEŞTİRİSİ

DEM’li Zülküf Uçar, “Covid kapsamında eşitsizlikleri giderilmesi için bu yasanın adil ve eşitlikçi bir şekilde bu pakete dâhil edilmesi gerektiğini söyledik. Nitekim tekliften çıkarılmasının partimize zerre alakası yoktur” dedi.

MHP’li Feti Yıldız ise cezaevlerinde 358 bin 582 hükümlü olduğunu açıkladı. Covid mağdurları eleştirileri üzerine Yıldız, “Covid iznindeki eşitsizlik konusu. Buradaki tüm arkadaşlar bu konuya odaklanmış vaziyette. Bu konu tamamen çıkarılmış değil. Bu kadarını size söyleyeyim. Fakat derin bir araştırmaya ve analiz yapmaya ihtiyaç vardı. İnşallah eylül, ekim aylarında etki analizlerini iyi yaparız” dedi.

TAHLİYE BEKLENTİSİ

10. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı’na sunulurken milletvekili oylaması yapılacak. Onay çıkması durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yaklaşık 55 bin hükümlünün tahliyesi gündemde.

Mahpuslar canlı yayını izlemek istiyor

TBMM Adalet Komisyonu’nda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar sözaldı. Uçar, cezaevindeki mahkumların kendilerini yoğun biçimde telefonla arayarak Adalet Komisyonu’nun canlı yayında verilmesini talep ettiklerini aktardı.

30 maddeden oluşan 9 kanunda değişiklik öngörülüyor

- Suça teşebbüs halinde verilecek hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet yerine 14–21 yıl, müebbet yerine 10–18 yıl hapis getirildi.

- Kasten yaralama suçunun cezası 1 yıl 6 aydan başlamak üzere artırılıyor. Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek fiillerde ve kadına karşı işlenmesi halinde alt sınır yükseltiliyor.

- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza sınırları yükselecek. Mağdurun zarar görme derecesine göre alt sınırlar 4–6 yıl, ölüm halinde 10–14 yıl veya 14–18 yıl olarak yeniden düzenlenecek.

- Özellikle alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullananlara yönelik cezalar ağırlaştırılmış, caydırıcılığın artırılması hedeflendi.

- Yol kesme ve ulaşım araçlarının hareketini engelleme fiilleri daha etkin şekilde cezalandırılacaktır.

- Çocuk hükümlülerin infazına önce çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanacak, ardından çocuk eğitimevlerine gönderilmeleri öngörülecek.