Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makroekonomik istikrarı sağlamak amacıyla sıkı para politikası duruşunu koruma kararlılığını sürdürüyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre TCMB Başkanı Fatih Karahan, 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından önce haftalık repo fonlamasına geri dönülmesi ihtimalini kesin bir dille reddetti.

BORÇLANMA MALİYETLERİ HALA ÇOK YÜKSEK

Bloomberg'den Beril Akman'ın aktardığına göre piyasada oluşan yüksek borçlanma maliyetlerinin en azından önümüzdeki faiz toplantısına kadar mevcut seviyelerinde kalmasını fiilen garantilemiş oldu.

Ekonomi çevrelerine yakın kaynaklar, Merkez Bankası'nın likidite yönetiminde sıkılaştırıcı adımlara sadık kalacağını ve erken bir gevşemeye izin verilmeyeceğini vurguluyor. Bu hamleyle birlikte, piyasadaki likidite fazlasının kontrol altında tutulması ve enflasyonla mücadele kapsamında talep yönlü baskıların azaltılması hedefleniyor. Piyasalar, 23 Temmuz'daki kritik toplantıya kadar yüksek faiz ortamının etkilerini hissetmeye devam edecek.