Yeni yılın başından itibaren peş peşe gelen zamlar, vatandaşların geçim sıkıntısını artırırken, Ramazan ayının yaklaşmasıyla bu pahalılık daha da dikkat çekiyor.

Ramazan'ın vazgeçilmezi hurmanın fiyatları, alım gücünü zorlaştırıyor. Tezgahlarda yerini almaya başlayan hurmaların fiyatları, pek çok kişinin cebini yakıyor.

Edirne Tarihi Selimiye Arastası'nda hurma satan esnaf Cuma Karahan, fiyatların hızla arttığını ve insanların alım gücünün çok zayıfladığını belirterek, bu nedenle hurmaların artık gramla veya tane ile satıldığını söyledi.

FİYATI 500 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Karahan, Medine hurmasının kilosunun 450 lira, Tunus hurmasının kilosunun 350 lira, Kudüs hurmasının ise 500 lira olduğunu dile getirdi. Geçen yılın fiyatlarına göre, bu yıl hurma fiyatlarında 100 lira kadar bir artış yaşandığı belirtiliyor.

Karahan, "1985 yılından beri hurma satıyorum, ancak eski satışlar yok. Fiyatlar giderek yükseliyor ve bu durum insanların alım gücünü etkiliyor. Artık eskisi gibi 1-2 kilo hurma almak isteyen yok, herkes daha küçük miktarlarda alıyor. En fazla yarım kilo alınıyor. Geçen yıl ‘1 kilo ver’ diyenler vardı, şimdi artık tane ile alıyorlar. Evde kaç kişi varsa o kadar hurma alınıyor. Kudüs hurmasının 5 tanesi 100 gram geliyor ve tanesi 20 liraya satılıyor." şeklinde konuştu.