Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Bahadır, iftarda yenilen tatlı için uyarılarda bulundu. Ezan okunduğunda genelde ya şerbet ya da hurma gibi tatlılarla oruç açılıyor. Fakat bu doğru bir alışkanlık değil.

ORUCU TATLIYLA AÇMAYIN!

Bahadır, tatlıyı iftarı açar açmak yerine değil iftardan 1 ya da 2 saat tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Sindirimi kolaylaştırdığını söyleyen Bahadır, "Küçük porsiyonlar tercih edilmeli, aşırı şeker ve yağ içeren tatlılardan kaçınılmalıdır. Şerbetli, ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve bazlı tatlılar tercih edilmelidir” dedi.

ORANTISIZ TATLIDAN KAÇININ

Ramazan ayında beslenmenin önemine dikkat çeken uzman isim, uzun süren açlık sürecinden dolayı iftarda dengeli beslenmen büyük bir önem taşıdığını aktardı. Bahadır, özellikle oruç tutarken kan şekerinin düştüğünü ve bundan dolayı iftarda tatlının orantısız tüketildiğini aktardı.

YAĞLI TATLILARDAN UZAK DURUN

Yanlış tercihlerin mide rahatsızlıklarına yol açabileceğini söyleyen Bahadır, "Ramazanda tatlı tüketirken hafif, besleyici ve kan şekerini dengede tutan alternatiflere yönelmek en sağlıklı yaklaşımdır. Şekerli ve ağır tatlılar yerine sütlü, meyveli ve lif oranı yüksek tatlıları tercih etmek hem sağlığımızı korur hem de sindirimi destekler" diye konuştu.

Fatma Bahadır, tatlı tüketirken sütlü ya da meyve bazlı tatlıların tercih edilmesi gerektiğin söyledi. Bahadır, ayrıca halka tatlısı, 'tulumba gibi yağlı tatlılardan uzak durun' uyarısında bulundu.