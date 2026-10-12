Hollywood yıldızı Tobey Maguire ile mücevher tasarımcısı Jennifer Meyer, yaklaşık 10 yıl önce ayrılık kararı almış, ancak boşanmaları Eylül 2026'da resmen kesinleşmişti. Yollarını ayırmalarına rağmen dostluklarını sürdüren ikili, Meyer'in müzik sektöründe yöneticilik yapan Geoff Ogunlesi ile Hawaii'de düzenlenen düğününde yeniden bir araya geldi. Maguire'ın törendeki rolü ise davetliler arasında şaşkınlık yarattı.

ESKİ EŞİNİN NİKAH TÖRENİNİ YÖNETTİ

49 yaşındaki Jennifer Meyer, 34 yaşındaki Geoff Ogunlesi ile Hawaii'de düzenlenen törenle evlendi. Düğüne yalnızca davetli olarak katılmayan Tobey Maguire, eski eşinin yeni evliliğinde nikah törenini yöneten isim oldu.

Törenden paylaşılan fotoğraflarda Maguire'ın elindeki kağıtlardan tören metnini okuduğu, yeni evli çiftin ise davetlilerin önünde öpüştüğü görüldü.

HOLLYWOOD YILDIZLARI DÜĞÜNDE BULUŞTU

Ünlü isimlerin bir araya geldiği düğüne Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti, Jeff Bezos ve eşi Lauren Sánchez, Courteney Cox, Kate Hudson ve Rachel Zoe katıldı.

Maguire ile Meyer'in evliliğinden dünyaya gelen 19 yaşındaki Ruby ve 17 yaşındaki Otis de törende yer aldı. Meyer ile Ogunlesi'nin 2026 yılında dünyaya gelen kızları da anne ve babasının mutluluğuna ortak oldu.

BOŞANMALARI YAKLAŞIK 10 YIL SONRA KESİNLEŞTİ

Tobey Maguire ile Jennifer Meyer, 2007 yılında evlenmiş, dokuz yıllık birlikteliklerinin ardından 2016'da ayrılık kararı almıştı. Meyer'in 2020 yılında boşanma başvurusunda bulunmasının ardından çiftin evliliği Eylül 2026'da resmen sona erdi.

Ayrılıklarına rağmen çocukları için yakın ilişkilerini sürdüren ikili, dostluklarını korudu. Meyer, geçmişte yaptığı açıklamalarda Maguire'ı kardeşi gibi gördüğünü ve ona büyük sevgi duyduğunu söylemişti.

2023 yılında Geoff Ogunlesi ile ilişki yaşamaya başlayan Meyer, Ağustos 2024'te nişanlandı. Çift, 2026 yılında kız çocuklarını kucaklarına aldı.