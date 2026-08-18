Sinema salonlarında Örümcek Adam fırtınası esmeye devam ediyor. Tom Holland’ın başrolünde yer aldığı Spider-Man: Brand New Day, 17 günde dünya genelinde 2 milyar dolar barajını aşarak gişede tarihi bir başarıya imza attı. Sony yapımı film, böylece tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden yapımları arasına adını yazdırdı.

ÖRÜMCEK ADAM 2 MİLYAR DOLAR BARAJINI AŞTI

Spider-Man: Brand New Day, 14-16 Ağustos hafta sonunda Kuzey Amerika’da 70 milyon dolar daha kazanarak üçüncü hafta sonunda da gişenin zirvesindeki yerini korudu. Filmin Kuzey Amerika’daki toplam hasılatı 785,8 milyon dolara ulaşırken, uluslararası pazarlardan elde ettiği gelirle birlikte dünya çapındaki toplamı 2,02 milyar doları geçti.

Bu performans, filmi dünya genelinde 2 milyar dolar sınırını aşan sekizinci yapım haline getirdi. Aynı zamanda Spider-Man: Brand New Day, bu tarihi rakama ulaşan filmler arasında hız açısından da dikkat çekti ve Avengers: Endgame’in ardından ikinci sıraya yerleşti.

ZİRVEDE AVATAR VAR

2 milyar dolar barajını aşan filmler arasında sinema tarihinin en yüksek hasılatlı yapımları bulunuyor. Listenin zirvesinde yaklaşık 2,9 milyar dolarlık hasılatla Avatar yer alıyor.

Avengers: Endgame yaklaşık 2,7 milyar dolar, Avatar: The Way of Water 2,3 milyar dolar ve Titanic ise 2,2 milyar dolar seviyesinde gişe geliri elde etti. Star Wars: The Force Awakens da 2 milyar dolar sınırını aşan yapımlar arasında yer alıyor.

TOM HOLLAND’IN ÖNCEKİ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİ GERİDE BIRAKTI

Tom Holland’ın daha önce başrolünde yer aldığı Spider-Man: No Way Home da gişede büyük bir başarı elde etmişti. 2021 yapımı film, dünya çapında yaklaşık 1,92 milyar dolar hasılatla 2 milyar dolar sınırına oldukça yaklaşmış ancak bu seviyeyi geçememişti.

Spider-Man: Brand New Day ise henüz üçüncü haftasını tamamlamışken bu eşiği aşarak serinin önceki filminden önemli bir farkla ayrıldı.

YENİ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ İLGİYİ KATLAYARAK SÜRDÜRÜYOR

31 Temmuz 2026’da vizyona giren Spider-Man: Brand New Day’de Tom Holland yeniden Peter Parker karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Filmde Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal ve Mark Ruffalo gibi isimler de rol alıyor.

Filmin elde ettiği gişe başarısı, Tom Holland’lı Spider-Man serisinin sinemadaki gücünü bir kez daha ortaya koyarken, yapımın 2 milyar dolarlık eşiği aşması Marvel ve Sony açısından da dikkat çekici bir başarı olarak kayıtlara geçti.