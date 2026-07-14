Örümceklerden korkanları tedirgin edecek bir araştırma bilim dünyasında gündem oldu. Bilim insanlarının 258 örümcek türüne ait hız verilerini analiz ettiği çalışmada, Avustralya'ya özgü kahverengi avcı örümceği (Heteropoda jugulans), şimdiye kadar ölçülen en hızlı örümcek olarak kayıtlara geçti.

‘UNVAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ’

Uzun yıllardır Fas'ta yaşayan "flic-flac örümceği" dünyanın en hızlı örümceği olarak kabul ediliyordu. Ancak bilim insanları, bu türün yüksek hıza koşarak değil, tehlike anında yaptığı takla benzeri akrobatik hareketlerle ulaştığını belirterek bu unvanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

SAATTE 13 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR

Bu kapsamda İngiltere ve Almanya'dan araştırmacılar, laboratuvarda 162 örümcek türünden 236 bireyin hızını ölçtü ve daha önce yayımlanmış çalışmalarla birlikte toplam 258 örümcek türüne ait verileri karşılaştırdı. Analiz sonucunda Queensland'e özgü kahverengi avcı örümceğinin saniyede 3,59 metre, yani saatte yaklaşık 13 kilometre hıza ulaşabildiği belirlendi. Bu değer, ortalama bir insanın yürüyüş ve hafif koşu hızından daha yüksek.

UZUN BOY VE ORTA BÜYÜKLÜK

Araştırmada ayrıca örümceklerin hızını belirleyen özellikler de incelendi. Sonuçlar, uzun bacaklı ve orta büyüklükteki örümceklerin en yüksek koşu performansını sergilediğini ortaya koydu. Çok büyük türlerde ise artan vücut ağırlığının hızı sınırlandırdığı görüldü.

EN HIZLI ÖRÜMCEK

Araştırmacılar, kahverengi avcı örümceğinin şu ana kadar ölçülen en hızlı örümcek olduğunu belirtirken, henüz incelenmemiş başka türlerin daha yüksek hızlara ulaşabileceğini de vurguladı.