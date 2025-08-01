Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamladıktan sonra ismi Beşiktaş ile anılan ancak Birmingham City'ye imza atan Bright Osayi-Samuel transfer sürecine dair konuştu.

Birmingham Mail'e açıklamalarda bulunan Nijeryalı sağ bek, Beşiktaş ile hiç ilgilenmediğini ifade etti.

Türkiye'de güzel günler geçirdiğini ve Fenerbahçe'nin kendisine çok şey kattığını belirten Osayi-Samuel "Türkiye'de dört yıl geçirdim ve son bir yıldır eve dönmek istiyordum ama inandığım bir takıma gideceğimi bilerek geri dönmek istiyordum. Teknik direktör, takım sahibi ve hedeflerle konuştuğumda, burasının doğru yer olduğunu hissettim. Türk medyasıyla çok sorunum oldu. Belki de beni hedef alıyorlardır. Takımımın rakibi olan Beşiktaş'tan ilgi gördüm, beni transfer etmek istediler, menajerimle görüştüm ama ben oraya gitmekle hiç ilgilenmedim." diye konuştu.

'ORAYA GİTMEYE NİYETİM YOKTU'

Fenerbahçe'nin kendisi için bir öğrenme süreci olduğunu ifade eden Bright Osayi-Samuel "Dört yıl boyunca Fenerbahçe'de oynadım ve kulüp bana çok şey kattı. Bu yüzden oraya gitmeye hiç niyetim yoktu. Sonra da babamın çok para istediğini yazdılar. Bu tamamen Türk usulü bir hikaye. Gerçek şu ki, Birmingham'dan teklif geldiğinde gitmek istedim.

Mourinho benim için harika bir koçtu. Maçtan önce bize ailesi ve diğer şeyler hakkında birçok hikaye anlatırdı. Sadece futbol değil, futbol dışında nasıl olduğunuzu da bilmek istiyor. Benim için iyi bir koçtu, onunla birlikte olmaktan keyif aldım. Fenerbahçe dönemi, iyisiyle kötüsüyle bir deneyimdi. Şampiyon olsaydık çok daha güzel olurdu ama benim için büyük bir öğrenme süreciydi. Türkiye'ye çocukken gittim, oradan adam gibi döndüm. Derbiler çok yoğundu. Burada büyük maçlar oynarsak o baskıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum." ifadelerini kullandı.