Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertli ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan Bright Osayi-Samuel, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Nijeryalı oyuncu şampiyonluk yarışı için “Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. 7 önemli maçımız var. Tüm maçları kazanırsak şampiyon olacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME YANITI

Osayi Samuel, sezon sonunda sona erecek sözleşmesi için de konuşurken "Sanki herkes her şeyi benden daha iyi biliyormuş gibi konuşuyor. Ben Fenerbahçe için oynuyorum. İnsanlar medyada farklı şeyler söylüyor. 'Bana kontrat önerildi ve ben kabul etmedim' gibi algı yaratılıyor. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Zaten başkanla çok iyi ilişkim var. Şu anda tek düşüncem Fenerbahçe'de şampiyon olmak. Sonrasında sezon sonunda başkanımızla görüşeceğiz." sözlerini sarf etti.