Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı… Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, teknik direktör İsmail Kartal ile görüşerek Fenerbahçe’ye dönmek istediğini bildirdi.

Geçen yıl temmuz ayında Birmingham’a bedelsiz olarak transfer olan 28 yaşındaki Nijeryalı sağ bek, İsmail Kartal’ın takımın başına geçmesiyle birlikte deneyimli teknik adamı aradı… Kartal ile doğrudan bir görüşme gerçekleştiren futbolcunun, "Yeniden sizinle çalışmak istiyorum" dediği iddia edildi.

Nijerya basını da bu gelişmeyi, “Osayi-Samuel, Birmingham’dan Fenerbahçe’ye sansasyonel bir dönüş yapmaya hazırlanıyor” diyerek manşetlerine taşıdı.