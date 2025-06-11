Serdal Adalı ve yönetim kurulu, dün listede bulunan isimlerle yakından temas kurup harekatı başlattı. Fenerbahçe ile kontratı sona eren Osayi Samuel’de anlaşma sağlandı. Nijeryalı sağ bekin talep ettiği senelik 2.5 milyon Euro, kabul görüldü. Samuel’in transferi yakın zamanda açıklanacak.
Listenin başında yer alan bir diğer isim ise Bodo Glimt’ten Patrick Berg. Teknik Direktör Solsjkaer’in takımda görmek istediği 27 yaşındaki ön libero için Bodo’yla masaya oturacak olan siyah-beyazlı yönetim, 7 milyon Euro karşılığında transferi bitirmeye çalışacak.