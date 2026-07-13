Ocak 2017'de Chelsea'den Çin Süper Ligi takımı Shanghai SIPG'e transfer olan Oscar, kazandığı yıllık ücret ile uzun yıllar gündem olmuştu.

2024'te ülkesi Brezilya'da futbol oynamaya geri dönen ve bu sene sağlık sorunları nedeniyle kariyerine nokta koyan Oscar, Çin'de top koşturduğu döneme ilişkin merak uyandıran açıklamalar yaptı.

'150 MİLYONA DOKUNMADIM'

John Obi Mikel'in yayınına katılan Oscar, gelen teklifi neden kabul ettiğini anlatırken "Çin'den teklif aldığımda ve teklif edilen maaşı gördüğümde iki gün uyuyamadım. Eşim, 'Yarın Chelsea formasıyla oynarken bacağın kırılabilir,' diyerek bana destek oldu. Biz kalabalık bir aileye sahip Brezilyalı bir aileyiz… Bu yüzden kabul ettim." dedi.

Brezilyalı yıldızın, John Obi Mikel'in "Çin'de 8 yılda 150 milyon sterlin kazandığın doğru mu?" sorusuna verdiği yanıt da olay oldu. Oscar, "Maaşımın tamamını ayrı bir hesaba yatırdım ve tek bir kez bile dokunmadım. Ailemle birlikte sadece maç primleriyle geçindik, çünkü onlar bile zaten devasa miktarlardaydı." ifadeleri ile Çin'den kazandığı devasa paranın boyutunu açıkladı.