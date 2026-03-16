Female First'te yer alan habere göre; Ünlü oyuncu ve şarkıcı Teyana Taylor, 16 Mart 2026’da düzenlenen Oscar Ödülleri’nde sahne arkası (backstage) bölümünde yaşadığı bir olayı sosyal medyada paylaştı.

Taylor, En İyi Film ödülünü kazanan filmin ekibiyle sahneye çıkmaya çalışırken, bir güvenlik görevlisinin kendisine dokunduğunu ve fiziksel olarak engellediğini iddia etti.

''ÇOK KABASIN'' DİYEREK İSYAN ETTİ

Videolara yansıyan anlarda Taylor, bağırarak şunları söyledi:

“Bir erkeğin bir kadına ellerini koyması…”

“Çok kabasın. Çok kabasın. Çok kabasın.”

Taylor ayrıca etrafındakilere “Bana dokunmayın, beni itmeyin” dedi.

ENGELLEMEK İSTENDİ

Olay sırasında tanık olan bir kişi, güvenlik görevlisinin Taylor’a ve başka bir kişiye gerçekten dokunduğunu ve ittiğini aktardı. TMZ’nin bildirdiğine göre, 35 yaşındaki Taylor, sahneye dönmeye çalışırken bu güvenlik görevlisinin onu engellemek istediğini iddia etti.

Öte yandan, Taylor bu yıl En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanamadı, ancak filmi One Battle After Another ile En İyi Film ödülünü almayı başardı.