Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Shabab’ın teknik direktörü Fatih Terim’in torunu Naz, futbol sevgisiyle bir kez daha gündeme geldi.

Daha önce Cristiano Ronaldo ile tanışma fırsatı karşısında mutluluk gözyaşlarına boğulan Naz, bu kez de Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile özdeşleşen maske ile poz verdi.

OSIMHEN FORMASI GİYDİ

Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın küçük kızları Naz, Galatasaray'a Çaykur Rizespor karşısında galibiyeti getiren golleri kaydeden Nijeryalı oyuncuya olan sevgisi ile sosyal medyayı salladı.

Minik Naz, üzerine giydiği Osimhen forması ve yüzüne taktığı Osimhen maskesi ile poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, Galatasaraylı taraftalar tarafından büyük beğeni ile karşılandı.