Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gol yükünü çeken kiralık yıldız Victor Osimhen'in geleceği merak konusu oldu.

Nijeryalı forvet sarı-kırmızılılardaki kontratının sonuna geldi.

VEDA PAYLAŞIMI

Victor Osimhen, sosyal medyada kendisi için yapılan veda paylaşımını yanlışlıkla kendi sayfasında paylaştı. Osimhen için yapılan paylaşımda "Hazır olunmayan veda. Osimhen'in Galatasaray macerası sona erdi" ifadeleri yer aldı.

Bugün İstanbul'dan ayrılması beklenen Nijeryalı golcü, yanlışlıkla kendi sayfasında paylaştığı gönderiyi anında kaldırdı.

Galatasaray'ın transfer planlamasında kritik rol oynayacak Osimhen için Suudi Arabistan ve İngiltere'den ciddi talipler bulunurken birçok Avrupa devi de Galatasaray gibi fırsat kolluyor.