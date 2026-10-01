Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemedi. Sakatlığı sebebiyle milli takıma da katılamayan Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Victor Osimhen'in tedavisinin başarılı şekilde ilerlediği bildirildi. Milli arayı tedaviyle geçiren Osimhen'in kısa süre içinde bireysel ve takım çalışmalarına başlaması bekleniyor. BARCELONA MAÇINDA SAHADA OLACAK MI? Nijeryalı futbolcunun, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta son dakikalarda forma giymesi planlanıyor. Osimhen'in, Barcelona ile yapılacak karşılaşmada ise ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 4 maça çıktı. Nijeryalı yıldız, çıktığı maçlarda 6 gol atarken, 2 asist yaptı.

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