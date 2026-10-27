Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların iki golünü de kaydeden Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından hem galibiyeti değerlendirdi hem de Galatasaray'a bağlılığını dile getirdi.

Şampiyonluk yolunda derbi kazanmanın önemine dikkat çeken Nijeryalı golcü, taraftarın rakibi baskı altına aldığını ve takıma güçlü destek verdiğini söyledi. Osimhen, "Hocanın taktiklerini doğru şekilde uyguladık. Hak ettiğimiz bir 3 puan kazandık" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYAYI ÖNEMSEMİYORUM"

Maç öncesinde hafta boyunca yapılan konuşmalara ve sosyal medyaya da değinen Osimhen, "Ben bu kulübü seviyorum. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Sosyal medyayı önemsemiyorum. Ben taraftarı görüyorum" dedi.

Galatasaray taraftarının geldiği günden bu yana arkasında olduğunu belirten golcü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemsiz şeylere değil taraftarın desteğine odaklanıyorum. Ben takımıma bakıyorum. Daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."

"BAŞKA KULÜPTE OLSA KISKANIRDIM"

Osimhen, takım arkadaşı Batrakov'un performansı ve uyumu hakkında da konuştu. Genç oyuncunun Türkiye'yi, Galatasaray'ı ve kulübün efsanelerini öğrenmeye çalıştığını anlatan Osimhen, iki aydır takımda olmasına rağmen iki yıldır buradaymış gibi göründüğünü söyledi.

Batrakov'un önceki maçlarını ve diğer forvetlerle kurduğu bağı izlediğini belirten Osimhen, takım arkadaşının kendisine yapabileceği koşuları anlattığını aktardı.

Nijeryalı golcü, Batrakov için "Başka kulüpte olsa kıskanırdım. Umarım sakatlanmaz ve yardıma devam eder. Bütün iyi dileklerim onunla..." ifadelerini kullandı.