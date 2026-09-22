Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen'in tedavisi olumlu ilerliyor. Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile oynanan maçın 33. dakikasında sakatlanan Nijeryalı golcü, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemedi.
Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynanan karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamadı.
TEDAVİSİ OLUMLU İLERLİYOR
Sabah gazetesinin haberine göre, yapılan kontrollerin ardından Osimhen'in tedavisinin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Yıldız futbolcunun milli ara sonrasında takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA OLACAK
Victor Osimhen'in, Galatasaray'ın 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı ağırlayacağı Süper Lig maçında forma giymesi öngörülüyor. Yıldız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Osimhen, sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılmıştı.