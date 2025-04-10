Süper Lig’de şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray’da gündemin diğer önemli maddesi de Victor Osimhen... Attığı gollerin dışında camiayla tam bir bütünlük yakalayan Nijeryalı yıldızın gelecek sezon da takımda kalması isteniyor. Ancak bunun maliyeti oldukça yüksek. Napoli ile yapılan kiralık anlaşmada 75 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var.

MANU HALA İSTEKLİ

Sponsorların da desteğiyle yönetim bu rakamı ödemeyi göze aldı. İtalyan ekibiyle görüşme için zemin aranırken Osimhen cephesinden flaş bir talep eldi. Nijeryalı yıldızın menajeri yıllık 15 milyon Euro maaş istediklerini kulübe iletti. Bu rakamın Victor Osimhen’i transfer etmek isteyen her kulüp için geçerli olduğu vurgulandı. Juventus ve Chelsea geri adım atarken Manchester United hâlâ istekli.