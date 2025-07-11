Galatasaray tarihine geçecek Osimhen transferinde dün gece geç saatlere kadar mesai harcadı. Transferi tamamlamak için tüm kozlarını oynayan Galatasaray'da Abdullah Kavukcu, Napoli yetkilileri ile pazarlık masasına Osimhen'i de dahil etti.

Yıldız oyuncu ile 15+10 milyon Euro'luk anlaşmaya varırken Cimbom İtalyan kulübüne ilk etapta 15 milyon Euro peşin, kalan 60 milyon Euro'yu 4 taksitte ödeme teklifi sundu. 75 milyon Euro üzerinde anlaşma sağlanırken Napoli 'Teminat mektubu' istedi.

TEMİNAT ISRARI ÇIKMAZA SÜRÜKLEDİ

Can sıkan bu gelişme sonrası görüşmeler askıya alındı. Galatasaray'ın teminat mektubu yerine gecikme yaşanacak her ay için faiz ödeme seçeneği sunduğu ifade edildi.

Napoli cephesi, 2014'te Galatasaray'a sattığı Dzemaili ve Pandev transferinin ödemelerini zamanında alamadığı için bu kez banka teminatında ısrarcı oldu.

OSIMHEN DEVREYE GİRDİ

Bankalar Birliği anlaşmasında olduğu için teminatın 1 aylık süreç gerektirmesi ve ayrıca 75 milyon Euro'luk teminat için 1.5 milyon Euro'luk bir ekstra ödeme çıkacak olması yönetimin planlarını bozdu.

Napoli'nin sert tavrı Galatasaray'ı zor durumda bırakırken devreye Osimhen girdi. İtalyan basınına göre pazarlık masasına görüntülü bağlanan Nijeryalı golcü "Galatasaray'a gitmek istiyorum, kolaylık gösterin" restini çekti.

Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli dün gece 23.59'da doldu. Napoli isterse oyuncu için yeni bir bedel ortaya koyabilir. Osimhen transferinde taraftarların beklediği düğümün bugün çözülmesi bekleniyor.