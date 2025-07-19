Galatasaray, Victor Osimhen transferinde son aşamaya geldi.

Napoli ile görüşmelerine devam eden sarı kırmızılı yönetim yalnızca sonraki satıştan pay konusunda anlaşma zemini arıyor.

İŞ İMZAYA KALDI

Galatasaray, ödeme yöntemi konusunda Napoli ile el sıkıştı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, transfer bedelini iki taksitte ödemeyi kabul etti. Osimhen için 40 milyon Euro peşinat verilecek ve 2026 yılının ortalarında 35 milyon Euro daha ödeme yapılacak.

Napoli, ;Nijeryalı yıldızın olası satışından %10 pay talep ederken, sarı kırmızılılar ise %10'luk payı satış karından pay olarak güncellemek istiyor. Anlaşmanın tamamlanması halinde Osimhen resmi imzayı atacak.

Ayrıca Osimhen'in transferinden sonraki iki yıl içinde herhangi bir İtalyan kulübüne satılması halinde de Galatasaray'a sözleşme gereği cezai yaptırım uygulanacak.