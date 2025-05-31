Vcıtor Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Bu sorunun cevap bulması için artık saatler sayılıyor. Nijeryalı futbolcu karar aşamasına gelirken, İtalya’da da Galatasaray’ı sevindiren gelişmeler yaşandı. Teknik Direktör Antonio Conte, şampiyon yaptığı Napoli’de kaldı. Bu da İtalyan teknik adamla kavgalı olduğu Osimhen’in Napoli’ye dönmeyeceği anlamına geliyor. Conte, Juventus’un güçlenmemesi için Osimhen’in en büyük rakibine satılmasına da karşı çıkıyor.

ŞEYTAN AZAPTA GEREK

Suudi Arabistan kulüpleri astronomik teklifler yaptı. Ancak G.Saray taraftarları, Nijeryalı futbolcunun aklını çeldi. Kalbinin sesini dinleyen Osimhen, Arabistan’a gitmek yerine sarı-kırmızılı formayı giymeye daha sıcak bakıyor. Geriye, Manchester United kaldı. Manchester United transfer şefi, Rasmus Hojlund ve Victor Osimhen’i içeren bir takas anlaşması olasılığıyla Napoli’ye uçtu. Kırmızı Şeytanlar, transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor.