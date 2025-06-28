Osimhen, Galatasaray gündeminin ilk maddesindeki yerini korumaya devam ediyor. Kiralık oynadığı sarı-kırmızılı ekipte sezona damga vuran Nijeryalı yıldızın kalması için seferberlik ilan edildi. Yönetim tüm imkanlarını zorlayıp, 21 milyon Euro maaş önerdi. Bu paranın 15’ini kulüp, 6’sını da sponsorlar karşılayacak. Avrupa’dan bu rakamlara çıkan bir kulüp yok. Tek tehlike Suudi Arabistan.

NAPOLİ’YE 65 MİLYON EURO

AL Hilal ilk etapta 40 milyon Euro’luk maaş teklifiyle Osimhen’in aklını çelmeye çalıştı. Yıldız futbolcu, “Avrupa’da kalacağım” diye reddetti. Bu gelişmeyle umutlanan Cimbom, Suudi Arabistan ekibinin yeniden harekete geçmesiyle tedirgin oldu. Rakamı 50 milyon Euro’ya çıkaran Al Ahli, Napoli’yle de 65 milyon Euro’ya anlaşmayı planlıyor. G.Saray cephesi ise Osimhen’den gelecek müjdeyi bekliyor.