Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşıp 5. yıldızı takan Galatasaray artık Şampiyonlar Ligi’nde başarıya kilitlendi. Bunun için de kadronun daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Şu an için Victor Osimhen’in vereceği karar merakla beklenirken, bir kısım da Nijeryalı yıldızın yüksek maliyetinin yeni takviyelerin yapılmasına engel olacağını düşünerek endişeli.

GEÇEN SEZON LİMİT 77 MİLYON EURO’YDU

Ancak işin aslı öyle değil. Geçen sezon Cimbom’un harcama limiti yüzde 30’luk sapma dahil yaklaşık 77 milyon Euro’ydu. Şampiyonlar Ligi etkisiyle bu rakamın 85 milyon Euro’ya yükselmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar; Victor Osimhen kalmayı kabul ederse Napoli’ye 75 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu para 3 taksitte verileceği için sadece 25 milyon Euro’luk kısmı bu yılki bütçeden düşecek.

6 MİLYON EURO SPONSORLARDAN

Nijeryalı forvete son olarak 21 milyon Euro’luk teklif yapılmıştı. Rakamın 15 milyon Euro’su kulüp tarafından karşılanacak, kalan kısmını sponsorlar ödeyecek. Osimhen’in maaşının 15 milyon Euro’su limiti etkileyecek. Dolayısıyla yıldız golcünün ilk yıl maliyeti 40 milyon Euro. G.Saray’ın elinde 45 milyon Euro kalacak. Bu da kaleci, stoper, 10 numara ve kanat transferleri için yeterli gözüküyor.