Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı Victor Osimhen transferi çözüme kavuşuyor.

Yönetim, sarı kırmızıların sunduğu teklifleri banka teminatı olmadığı için geri çeviren İtalyan ekibinin şartlarını kabul etti.

KARAR BEKLENİYOR

İtalya basınından La Repubblica'nın haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için gereken banka teminatlarını Napoli kulübüne sundu.

Napoli şu anda teklifi inceliyor ve önümüzdeki saatlerde yanıt vermesi bekleniyor. Galatasaray, gerekli tüm teminatları sağladığına ve hem 75 milyon Euro'luk fiyat hem de ödeme koşulları konusunda Napoli'nin beklentilerini karşıladığına inanıyor.

Ayrıca Victor Osimhen, Napoli'nin bu sabahki sağlık testlerine katılmadı. Kulübe sağlık raporu yollayan Nijeryalı golcü, Galatasaray ile yapılacak son transfer görüşmesinin sonucunu beklemek için testlere katılmama kararı aldı. Osimhen, sarı kırmızılı ekibe transfer olamaması durumunda ise takımdan ayrı idman yapacak.