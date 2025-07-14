Galatasaray’ın uzun süredir transfer etmek istediği Osimhen’de yeni bir gelişme yaşandı. Napoli cephesinin yeni istekleri süreci oldukça zorluyor.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre; Napoli, sarı-kırmızılıların 40 milyon euroluk peşin ödeme teklifini kabul etti. Ancak geri kalan 35 milyon euronun tek taksitle 2026 yılına kadar ödenmesini istedi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY DA İSTEDİ

Napoli'nin istekleri bununla da sınırlı kalmadı. İtalyan kulübü, Nijeryalı golcünün ileride başka bir takıma transferi halinde satıştan yüzde 20 pay da talep etti. Sarı kırmızı taraftarlar sosyal medyadan Napoli Başkanı De Laurentiis’e büyük tepki gösterdi.