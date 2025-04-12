Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da, ikinci golü kaydeden Victor Osimhen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, "Benimle alakalı söylentiler var ama ben anı yaşıyorum. Keyfime bakıyorum. Bana kulüp yardımcı oldu, sadece bana da değil ailem ve arkadaşlarıma da yardım ettiler. Sezon sonu bakacağız ama sonsuza kadar Galatasaray kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

Osimhen’in bu sözleri Galatasaraylı taraftarlar tarafından veda açıklaması olarak değerlendirildi.

Gol krallığı yarışında zirvede olan 26 yaşındaki futbolcu, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 21 yaptı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Türkiye Kupası’nda da 2 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 29’a çıkardı.