Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen yaptığı hareketle geceye damga vurdu. Takımının dördüncü golünü atan Osimhen, sevinmedi.
Batrakov’un başlattığı atakta top Osimhen’e geldi. Nijeryalı yıldız, pasını Barış Alper Yılmaz’a aktardı ve Barış’ın yeniden çevirdiği topu Osimhen ağlarla buluşturdu. Eski takımına karşı golünü atan Osimhen sevinç yaşamadı.
2019-20 sezonunda Lille forması giyen Osimhen, bir sezon kaldığı takımda 38 maça çıkmıştı. Nijeryalı yıldız, o sezonu 18 gol ve 4 asiste tamamlamıştı.