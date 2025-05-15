Trabzonspor’u 2-0 mağlup edşp Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Galatasaray’da yıldız futbolcu Osimhen tarihe geçti. Nijeryalı yıldız attığı 2 golle Jardel’i geçti ve 35 golle bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

Osimhen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Jardel’e teşekkür etti. Osimhen’in paylaşımı şu şekilde:

"Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak (35 gol) yeni bir rekor... Ama önce, bu standardı 24 yıl önce belirleyen kral, efsane Mario Jardel’e saygılar. Galatasaray’da tarih yazmayı hayal eden her yabancı oyuncuya ilham veren 34 gol...

Dün o rekoru kırdım, ama bunu tek başıma yapmadım. Efsane Mario Jardel’in açtığı yolda yürüdüm. Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu an bana ait olabilir ama temeli sana ait."