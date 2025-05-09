Galatasaray'da sezonun kahramanı Victor Osimhen geleceği ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sarı kırmızılı camiada kalıp kalmayacağı merakla beklenen yıldız golcü Galatasaray Youtube kanalında katıldığı programda ''Galatasaray Haziran'da gelseydi hiç düşünmeden kabul ederdim'' ifadelerini kullandı.

İşte Victor Osimhen'in açıklamalarından satır başları:

'HAYATIMIN EN GÜZEL DÖNEMİ'

''Türkiye'ye geldiğimden beri her şey harika gidiyor. İstanbul, dünyanın en iyi şehirlerinden biri. İnsanlara alıştım, özellikle Galatasaray taraftarlarına... Ailem, arkadaşlarım... Hepsi burayı çok seviyor. Şu an hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum, futbol oynuyorum hem de Türkiye'nin en büyük kulübünde. Galatasaray, dünyanın en büyük kulüplerinden biri."

'SONSUZA KADAR MİNNETTAR KALACAĞIM'

''Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var ve dürüst olmak gerekirse Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım."

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL EDERDİM'

''Galatasaray bana geçen yıl Haziran ayında gelseydi hiç düşünmeden kabul ederdim. Kendime 9 ay önce Galatasaray'ın Haziran'da geleceğini kabul etmemi tavsiye ederdim. Bana duyulan sevgi çok büyük ve çoğu zaman insanların benim için neler yaptıklarını, beni nasıl kutladıklarını görüyorum ve beni nasıl destekleri konusunda hayran oluyorum."