Galatasaray'da sergilediği üstün performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, transfer piyasasının perde arkasında yaşanan flaş bir menajerlik hamlesine imza attı. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal başta olmak üzere dünya futbolunun elit isimlerini temsil eden ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes, 27 yaşındaki Nijeryalı forveti portföyüne katmak için harekete geçti.

Uzun süredir Osimhen'in kariyerini yakından takip eden ve yıldız futbolcuya resmi temsilcilik teklifinde bulunan Mendes, beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

"TÜM KONSANTRASYONUM GALATASARAY"

Sarı-kırmızılı kulüpte yakaladığı sinerjiyi ve takım içindeki huzuru bozmak istemeyen tecrübeli golcü, menajer değişikliğiyle başlayabilecek transfer spekülasyonlarına anında set çekti. Portekizli süper menajerin cazip teklifini elinin tersiyle geri çeviren Osimhen, kararını "Şu an tüm konsantrasyonum Galatasaray üzerine" sözleriyle ileterek sarı-kırmızılı renklere olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. Yıldız oyuncunun bu tavrı, camiada ve taraftarlar arasında büyük bir takdirle karşılandı.

8 MAÇTA 10 GOLE DİREKT KATKI

Nijeryalı süperstarın dış dünyadan gelen bu tür tekliflere kapısını kapatarak sadece sahaya odaklanması, müthiş istatistiklerine de doğrudan yansıyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 8 resmi müsabakaya çıkan 27 yaşındaki santrfor, rakip fileleri 7 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 3 asistlik katkı sundu. Çıktığı 8 maçta 10 gole doğrudan etki eden Osimhen, hem ligde hem de Avrupa'da sarı-kırmızılı ekibin en büyük hücum gücü olmayı sürdürüyor.