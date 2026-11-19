Sarı-kırmızılı formayla ortaya koyduğu dominant performansla Avrupa basınında geniş yankı uyandıran Victor Osimhen, yeşil sahalara kısa bir ara vermiş olsa da istatistiklerdeki liderlik yarışından kopmadı. Avrupa'nın en büyük 10 liginde kaleyi en fazla isabetli şutla yoklayan futbolcuların sıralandığı listede Nijeryalı yıldız, dünya devlerinin golcülerini geride bırakarak zirvenin en güçlü ortağı oldu.

Listenin ilk basamağında rakip kalelere 34 isabetli şut gönderen Real Madrid'in süperstarı Kylian Mbappe yer alırken, Victor Osimhen 25 isabetli şutla Fransız yıldızın hemen arkasında ikinci sırada kendine yer buldu. Sakatlığı sebebiyle takımından ayrı kalmasına rağmen bu dereceye ulaşan Osimhen, Avrupa'nın en tehlikeli hücum silahlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

11 MAÇTA 13 DİREKT GOL KATKISI

Sadece şut istatistikleriyle değil, skora doğrudan etki eden oyunuyla da fark yaratan Victor Osimhen, Galatasaray'ın hücum hattındaki en büyük kozu olmayı sürdürüyor. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 11 resmi karşılaşmada görev alan Nijeryalı santrfor, rakip fileleri 10 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 3 gol pası verdi.

Toplamda 13 gole doğrudan katkı sunarak maç başına 1'in üzerinde skor ortalaması yakalayan Osimhen, sahalara döneceği günü sabırsızlıkla bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlara güven vermeye devam ediyor.