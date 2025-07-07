Galatasaray formasıyla geçen sezon ligimizde attığı gollerle rekorları tek tek kırıp takımını şampiyonluğa uçuran Victor Osimhen’den çok güzel bir haber geldi. İtalya’nın önde gelen spor gazeteleri Coirerre dello Sport ve La Repubblica, Nijeryalı forvetin Napoli yönetimiyle yaptığı görüşmenin detaylarını haber yaptı. Gazeteler, Osimhen’in Galatasaray’da kalmak istediğini yazdı. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim, Napoli’ye 65 milyon Euro teklif hazırladı. Aslan, 21 milyon Euro maaş önerdiği yıldız golcü ye de 20 Temmuz’a kadar süre tanındı.

HAKAN BEKLEMEDE

Nijeryalı forvetin Galatasaray için Napoli’ye rest çekmesi, sarı-kırmızılı taraf tarlara sevinç yaşattı. Sosyal medyada Galatasaray'a gönül verenler, Osimhen paylaşımları beğenip sevgi gösterisin de bulundu. Napoli cephesi transferin gerçekleşmesi için 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinin tamamının ödenmesini istiyor. Cimbom’un Osimhen transferi nedeniyle Inter’den Hakan Çalhanoğlu transferini beklemeye aldığı öne sürüldü.