Süper Lig’de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da kutlamalar tüm hızıyla devam ederken akılların bir köşesinde Victor Osimhen var… Nijeryalı forvetin kalıp kalmayacağı merak konusu. Yönetim, 75 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanacağını Napoli’ye bildirdi.

NAPOLI TAMAM AMA…

Paranın nasıl ödeneceği konusunda görüşmeler sürüyor. En büyük sorun Osimhen’e gelen astronomik teklifler. En fazla 15 milyon Euro’ya kadar çıkabilen G.Saray, Icardi taktiğiyle Osimhen’i ikna etmeye çalışıyor. Arjantinli golcü 2022’de kiralık geldiği sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa taşımıştı.

30 MİLYON EURO MAAŞ ÖNERİLDİ

Suudi Arabistan’dan 32 milyon Euro’luk teklif aldı, o kalbinin sesini dinledi, Cimbom’u seçti. Osimhen de kiralık oynadığı Aslan’da 25. şampiyonluğun mimarı oldu. Al Ahli ve Neom’un 30’ar milyon Euro maaş önerdiği Osimhen’e yönetim, Icardi’yi örnek gösteriyor, “Kal” baskısı yapıyor.