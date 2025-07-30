Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde olan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için artık saatler sayılıyor. Sarı-kırmızılı camianın merakla beklediği transferde sona gelindi. 75 milyon Euro’luk rekor bonservis bedeliyle Türkiye futbol tarihinin en pahalı transferi olmaya hazırlanan Osimhen’in bugün ya da yarın İstanbul’a ayak basması bekleniyor.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun da eşlik edeceği bu geliş, cumartesi günü oynanacak Lazio maçı öncesi dev bir imza töreniyle taçlanacak. Osimhen, Aslantepe’de taraftarın huzurunda Galatasaray formasıyla sahneye çıkacak.

OSIMHEN’IN KOMŞUSU ICARDI OLACAK

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı dönemde Maçka’daki bir rezidansta kalan Osimhen, bu kez İstanbul’daki yaşam alanını değiştiriyor. Kulüp yönetimi, yıldız oyuncu için Metin Oktay Tesisleri’ne yakın konumda yer alan Kemer Country bölgesinde lüks bir villa arayışına girdi.

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’ye komşu olacak Osimhen’in yeni evi geniş bahçeli, havuzlu, 6+2 oda sayısına sahip olacak. Ayrıca, oyuncunun Nijerya’dan gelecek olan ailesi ve yakın çevresi için konforlu bir misafir ağırlama alanı da planlanıyor.

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ASLANTEPE’DE ÇİFTE ŞÖLEN: OSIMHEN VE SANE SAHNEDE

Cumartesi günü Galatasaray taraftarı için unutulmaz bir geceye dönüşecek. Victor Osimhen’in taraftarla buluşacağı törende bir başka dünya yıldızı Leroy Sane’nin de tanıtımı yapılacak. Sarı-kırmızılılar, bu iki dev transferle sezona adeta gövde gösterisiyle başlıyor.

Transferin ekonomik boyutu kadar sportif hedefleri de büyük olan Galatasaray, Osimhen hamlesiyle yalnızca Süper Lig’e değil, Avrupa’ya da güçlü bir mesaj vermiş olacak.