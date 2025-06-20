İtalya'dan İngiltere’ye, İspanya’dan Suudi Arabistan’a bütün transfer borsası aynı soruya cevap arıyor: Victor Osimhen, hangi kulübe transfer olacak? G.Saray’ın Pasifik Holding’le sponsorluk imza töreninde de bu soru gündemdeydi. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, net bir cevap verdi.

G.SARAY’IN DURUŞU NET

Kavukcu, “Forvet için şu anda Osimhen’den başka kimseyle görüşmüyoruz. Onun kararını bekliyoruz. Biz hemen yarın karar vermesini istiyoruz ama o bizden devamlı süre istiyor. Bu sürenin de son noktası var” diyerek, G.Saray’ın Nijeryalı futbolcunun transferi konusundaki duruşunu sergiledi.

MORATA TEŞEKKÜR ETTİ

Morata’nın kalacağını da belirten Kavukcu, şu bilgileri verdi: “Morata bizim oyuncumuz. 1 sene daha kalacak. Hiçbir oyuncumuzu bırakmayı düşünmüyoruz. G.Saray’ın kimseye bedava vereceği bir oyuncusu yok, mutlaka bir bedeli olur. Bana sezon sonu teşekkür etti, iyi ki buraya gelmişim diye.”